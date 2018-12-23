Gaziantep'ten Kısa Kısa

Büyükşehir Belediyesi, Valilik ve Türkiye Atletizm Federasyonu işbirliğinde Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 97'nci yılı kutlamaları kapsamında düzenlenen Gazi Yarı Maratonu ve Halk Koşusu'nda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Kadınlar kategorisinde Kasımpaşa Spor Kulübü Derneği'nden Ümmü Kiraz birinci, Fatma Demir ikinci, Remziye Temel üçüncü oldu. Erkekler kategorisinde Ramazan Özdemir, Alper Demir ve Yavuz Ağrılı dereceye girdi.

Gazi Yarı Maratonu Takım yarışmalarında birinci Tarsus Gençlik Spor Kulübü Derneği, ikinci Gaziantep Masterler Atletizm Spor Kulübü, üçüncü Mzs Team-Garanti Rum oldu.

Halk Koşusunda ilk 10'a girenler bisikletle ödüllendirildi.

Esnaf ziyareti

Gaziantep Valisi Davut Gül ve Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu Almacı Pazarı esnafını ziyaret ederek, Mecidiye Han'ın çalışmaları ile ilgili bilgiler aldı.

Şahinbey Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Tahmazoğlu, hanın restorasyon çalışması ile ilgili Gül'e bilgi vererek, mekanı gezdirdi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Gül, çalışmaların şehri güzelleştirdiğini belirterek "Gaziantep'te, Şahinbey'de tarih ayağa kalkıyor. Almacı Pazarı'nda esnafı ziyaret edip onlarla sohbet ettik. Buradaki tarihi mekanların restore edildiğini sokakların sağlıklaştırıldığını gördük. İnşallah bu çalışmalar tamamlandığında Gaziantep'in kalbi olan bu merkez, Türkiye'nin de kalbi olacak. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Çok güzel çalışmalar, Allah tamamına erdirsin." ifadelerini kullandı.

Umre sınavı

Gaziantep Valiliği, Şahinbey Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Müftülüğü arasında imzalanan protokolle 2 yıldır 197 öğrenciyi umreye gönderen Şahinbey Belediyesi, bu yıl 164 öğrenciyi daha umreye gönderecek.

Şahinbey Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçedeki 66 liseden 46 bin öğrenci "40 Hadis 40 Yorum" kitabından sınava girdi.

Açıklamda görüşlerine yer verilen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, gençlere okuma alışkanlığı kazandırmak istediklerini belirterek, her ay ortaokul ve lise öğrencilerine kitap dağıttıklarını belirtti.

Her ay dağıttıkları kitaplardan sınavlar yaptıklarını, dereceye girenleri umreye gönderdiklerini anımsatan Tahmazoğlu, şunları kaydetti:

"Aslında bu sınavda herkes kazanıyor ama biz bazılarını ödüllendiriyoruz. Öğrencilerimizi Konya'ya gönderdik. Bisiklet ve eşofman takımı hediye ettik. Daha önce 197 öğrencimizi umreye göndermiştik. Şimdide 164 öğrencimizi umreye göndereceğiz. Projede emeği geçen herkese teşekkür ederim."

Kaynak: AA