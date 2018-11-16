Gaziantep'ten Kısa Kısa

Gaziantep Üniversitesinde (GAÜN) proje hazırlama ve yazma eğitimi düzenlendi.

GAÜN'den yapılan açıklamaya göre, TARGET Teknoloji Transfer Ofisi Araştırma Projeleri Birimi tarafından, TÜBİTAK ARDEB Proje Önerisi Hazırlama ve Yazma Eğitimi verildi.

TARGET Teknoloji Transfer Ofisi Genel Müdürü Ekrem Tekin, yaptığı açıklamada, büyük projeleri düşünmek için büyük bütçelere, iddialı çalışmalar yapabilmek için iddialı fonlar ve projeler gerektiğini belirtti.

Sigorta acentelerinin sorunları görüşüldü

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) tarafından düzenlenen "sektörel istişare" toplantısında sigorta acentelerinin sorunları ve çözüm önerileri masaya yatırıldı.

GTO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Sigorta Acenteleri Meslek Komitesi tarafından organize edilen toplantıda, mesleki sorunlar ve çözüm önerileri ele alındı.

Toplantıda, sektörde korsan çalışan sigorta acenteleri ilgili çalışmalara değerlendirilerek, Sigorta Acenteleri Derneği ve sektör duayenlerinden oluşan bir komisyon kurularak, çalışma yapılmasının önemine işaret edildi.

Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesi tamamlanıyor

Gaziantep Valisi Davut Gül, yapımı devam eden Uluslararası Anadolu İmam Hatip ve Proje Anadolu İmam Hatip Külliyesi'nde incelemelerde bulundu.

Gaziantep Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı arasında imzalanan protokol ile yapımı sürdürülen okul, bölgenin ilk külliyesi olma özelliği taşıyacağı bildirildi.

Vali Gül, okulun bin 920 öğrenci kapasitesine sahip olduğunu belirterek, sadece Türkiye ve Gaziantep'ten değil dünyanın birçok ülkesinden seçkin öğrencilerin eğitim alacağını dile getirdi.

Gaziantep için önemli bir yatırım olduğuna dikkat çeken Gül, şunları kaydetti:

"Buradan eğitim alacak Müslüman gençlerimiz, dünyanın her yerinde gönüllü elçilerimiz olarak ülkemizi temsil edecekler. İslam ve milletimiz adına eğitim alacak öğrencilerden eğitim verecek öğretmenlere kadar her yönüyle özel olan bu anlamlı yatırıma emek ve destek veren hayırseverlerimize ve tüm kurumlarımıza teşekkür ediyorum."

Okul hakkında

Gaziantep'te 160 bin metrekare alanda inşa edilen, 97 milyon lira bedelli olarak projelendirilen ve 44 milyon lirası hayırseverler tarafından karşılanan okulun 2020'de eğitim faaliyetine başlanması hedefleniyor Eğitim tesislerinin yanı sıra, pansiyon, spor salonu, kütüphane, kreş, konferans salonu, cami ve sosyal alanlar yer alacak.