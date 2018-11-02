Gaziantep'ten Kısa Kısa

AK Parti Gaziantep Kadın Kolları üyeleri, Kızılay Haftası kapsamında kan bağışında bulundu.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kadın Kolları Başkanlığı bünyesinde bulunan Sosyal Politikalar Birimi tarafından kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen AK Parti Gaziantep Kadın Kolları Başkanı Feray Yılmaz, Türk Kızılayının halk sağlığı ile yakından ilgilenen bir kurum olduğunu belirterek, Türkiye'de kan hizmetlerinin kurulup geliştirilmesi görevini üstlendiğini kaydetti.

Türk Kızılayının, "Bölgesel Kan Merkezleri" projesiyle kan sorununu çözmeyi hedeflediklerini aktaran Yılmaz, kan bağışının önemine dikkat çekti.

Amaçlarının Türk Kızılayının yürüttüğü çalışmalara bir parça da olsa destek olduğunu vurgulayan Yılmaz, "AK Kadın Genel Merkezi Sosyal İşler Başkanlığımızın 81 ilde eş zamanlı düzenlediği 'Kan Ver Can Ver' kampanyasına AK Parti İl Başkanımız Sayın Mehmet Eyup Özkeçeci ile il ve ilçe kadın kolları yönetimlerimizle birlikte biz de destek olduk." ifadelerini kullandı.

HASİAD'dan GSO'ya ziyaret

Hadımköy-Arnavutköy Sanayici ve İşadamları Derneği (HASİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Bozdağ ve beraberindeki heyet, Gaziantep Sanayi Odasını (GSO) ziyaret etti.

GSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, iki taraf, kent ve ülke ekonomisi hakkında görüş alışverişinde bulunularak, değerlendirmelerde bulundu.

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, kentin girişimci ruhu ve üretim dinamikleriyle ülkeye değer kattığını belirttti.

Gaziantep'te ortak akıl olduğunu kaydeden Ünverdi, "Bu anlayışla çalışmalarımızı yürütüyoruz. Gaziantep ve ülkemize hizmet etmek için elimizden geleni yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Ünverdi, Gaziantep-Kilis arasında Polateli-Şahinbey Organize Sanayi Bölgesi kurulduğunu, yerli yabancı yatırımcıları beklediklerini belirterek, fabrikaların çatısına güneş panelleri kuracaklarını bildirdi.

HASİAD Yönetim Kurulu Başkanı Bozdağ da Gaziantep'in Türkiye'ye örnek bir şehir olduğunu belirterek, sanayicilerin tecrübelerinden faydalanmak istediklerini kaydetti.