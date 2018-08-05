Gaziantep'ten Kısa Kısa

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Gazikültür AŞ, Dr. Kazım Erkent tarafından hazırlanan "Gaziantep Kilimcilik Tarihi" kitabını yayımladı.

Gazikültür AŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Halil İbrahim Yakar, yaptığı yazılı açıklamada, belediye olarak, kültürel değerleri hatırlatmak ve gelecek nesillere bırakmak adına pek çok projeyi hayata geçirdiklerini belirtti.

Gaziantep'in geçmişte sahip olduğu değerleri canlı tutmak amacıyla kültürel anlamda çalışmalar yürüttüklerini belirten Yakar, şunları kaydetti:

"Anadolu kültürel değerleri arasında önemli bir yere sahip olan Gaziantep kilimcilik sanatı, zengin objelerle varlığını bugüne kadar muhafaza etmiştir. Kültürümüzü yansıtan, şekil desen ve dokuma özelliği ile sanatsal değer taşıyan, göz nuru, el emeği kilim dokumalarımız, geçmişte zengin motifleri ile kendine ülke bazında yer bulmuş bir değerimizdir. Gaziantep kilimcilik sanatı, sanayileşmenin hızla devam ettiği çağımızda maalesef eski önemini yitirmeye başlamış, günümüzde sadece meraklılarının kullandığı bir obje olarak çok az bir üretimle, varlığını sürdürmeye devam etmektedir. Gaziantep kilimi, binlerce yıllık bir birikim sonucu doğmuş, 'Antep kilimi' olarak tanınmış ve kullanılmıştır. Bu orijinal kilimler, zamanla yerini sanayi ürünlerine bırakmıştır. Gaziantepli kilim ustaları Antep kilimlerini uzun yıllar yurtiçi ve yurtdışına ihraç etmişler ve uzun yıllar Gaziantep ekonomisine katkıda bulunmuşlardır."

Tıp doktoru olan Erkent tarafından hazırlanan kitapta, Gaziantep kilimcilik tarihi, özellikleri, kullanılan malzemeler, ham maddeler, teknik özellikleri, desenleri, geçmişte ve günümüzde kilimcilik yapan kişiler hakkında zengin içerikli bilgiler yer alıyor.

Kitap, Zeugma Müzesi, Arkeoloji Müzesi mağazaları ile Türkiye çapında kitapçılarda ve internette satışa sunuldu.

Şahinbey Belediyesinden cami müjdesi

Şahinbey Belediyesinin, Güneykent Mahallesi'nde yaptırdığı Ahmet Muhtar Büyük Çınar Camisi'nin yakın zamanda ibadete açılacağı bildirildi.

Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Şahinbey'in hızla büyüdüğü belirtti.

Köylerden mahalleye dönüşen yerler ile ilçe merkezindeki cami inşaatlarının hızlı şekilde devam ettiğini ifade eden Tahmazoğlu, şunları kaydetti:

"Güneykent Mahallemizde yaptığımız cami inşaatının sonuna yaklaştık. İnşallah yakın bir zamanda bu camimizi de vatandaşlarımızın hizmetine açacağız. Bu camimize şehrimizin yetiştirdiği önemli isimlerden birisi olan Ahmet Muhtar Büyük Çınar'ın ismini verdik. Böylece vatandaşlarımıza bu ismi de unutturmamış olacağız. Aynı zamanda Türkiye'nin ikinci büyük camisini inşa ediyoruz. Cami çok büyük olunca inşaatın ilerleme hızı yavaş gibi gözükse de çok hummalı bir çalışma var. Bu camimizde 20 bin kişi ibadet edebilecek. İnşallah onu da en kısa zamanda tamamlayıp Gaziantep'imizin hizmetine sunmuş olacağız."