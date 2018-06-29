Gaziantep'ten Kısa Kısa

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi hafta sonu yapılacak olan üniversite sınavlarına girecek öğrenciler için belediye otobüsleri ve tramvayları ücretsiz yaptı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, cumartesi ve pazar günleri yapılacak olan sınavlarda belediyeye ait toplu taşıma araçlarını kullanmak isteyen öğrenciler, belgelerini göstermeleri durumunda araçlardan ücretsiz olarak yararlanabilecek.

GTB'den ziyaret

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ile meclis divanı ve yönetim kurulu üyelerinden oluşan heyet, 5. Zırhlı Tugay Komutanlığı ve Gaziantep Adliyesini ziyaret etti.

GTB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, heyet, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcısı Musa Çatal, Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Yalçın ve Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Yusuf Kaya'yı ziyaret ederek yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Şahinbeyden Diriliş Parkı

Şahinbey Belediyesi ve İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) iş birliğinde Diriliş Parkı Projesi için ilk adım atıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve İKA Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz arasında protokol imzalandı.

Yüzücüler yaz şampiyonasına hazırlanıyor

Şehitkamil Belediye Spor Kulübünün 42 sporcusu, İstanbul'da düzenlenecek "Paletli Yüzme Gençler, Yıldızlar ve Küçükler" Yaz Şampiyonası'na katılacak.

Şehitkamil Belediye Spor Kulübü Paletli Yüzme Takımları Antrenörü Ali Göz, geçmiş yıllarda önemli başarıları olduğunu belirterek, bu şampiyonada da ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Müsabakaların sporcuların kendilerini geliştirmeleri için önemli fırsatlar olduğuna dikkat çeken Göz, "Derecelerini geliştirmeleri, yarış tecrübelerini arttırmaları, deplasman deneyimlerini pekiştirmeleri adına bu tip organizasyonlar çok önemli. Sportif başarının yanı sıra sporcu öğrencilerimizin şampiyona boyunca elde ettikleri sosyal kazanımlar işin kıymeti ölçülemez tarafı. Bizlere destek olan tüm idarecilerimize teşekkür ediyorum. En iyi sonuçlarla gazi şehrimize döneceğimizi umut ediyorum." ifadelerini kullandı.