Gaziantep'ten iki ayda 1,4 milyar dolarlık ihracat yapıldı

Türkiye'nin önemli sanayi kentlerinden Gaziantep, bu yılın ocak-şubat döneminde 1 milyar 419 milyon 105 bin dolarlık ihracata imza attı.

Türkiye'nin önemli sanayi kentlerinden Gaziantep, bu yılın ocak-şubat döneminde 1 milyar 419 milyon 105 bin dolarlık ihracata imza attı.

Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, yaptığı yazılı açıklamada, Gaziantep'in hem şubat hem de ocak-şubat döneminde ülkenin ihracatında 5'inci sırada yer aldığını belirtti.

Geçen yıl şubat ayındaki 630 milyon 591 bin dolarlık ihracatın bu yılın aynı döneminde 749 milyon 324 bin dolara çıktığını ifade eden Ünverdi, "Ocak-şubat döneminde ise Gaziantep'in ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,9 artışla 1 milyar 419 milyon 105 bin dolara ulaştı." ifadelerini kullandı.

Ünverdi, ihracatçıların konteyner sorunun büyüyerek devam ettiğini ve ürün göndermekte büyük zorluklar yaşandığının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Gaziantep dünyanın 190 ülkesine ihracat yapan bir şehir ve konteyner krizinden en fazla etkilenen şehirler arasındayız. Konteyner bulamadığımız için ürünlerimizi zamanında gönderemediğimiz gibi uluslararası konteyner firmalarının çeşitli sebeplerle fiyat artışlarıyla karşı karşıya kalıyoruz. Sorunun çözümü için sanayicilerimizin, ihracatçılarımızın beklentilerini ilgili kurumalara ilettik ve bir an önce ihracatçılarımızın önündeki konteyner engelinin kalkmasını bekliyoruz."

"Gaziantep'in ülke ihracatına katkısı yüzde 5"

Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım ise ihracatçı üyelerinin ülke ve şehir ekonomisine yaptıkları katkılardan dolayı gurur duyduklarını ifade etti.

Salgın nedeniyle küresel düzeyde yaşanan talep daralmasına rağmen kent ihracatının yükselen bir ivmeye sahip olduğuna işaret eden Yıldırım, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye genelinde bu ay yüzde 9,6'lık artışla, 16 milyar 12 milyon dolar ihracat gerçekleşti. Cumhuriyet tarihinin en yüksek şubat ayı ihracat rakamına şehrimizin katkısı yüzde 5 civarında. Son dönemdeki avro, dolar paritesindeki artışın da pozitif yansımasını gördüğümüz bu performansı alkışlıyorum. Hedefimiz bu ivmeyi artırarak devam ettirmek olmalı."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir