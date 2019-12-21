Gaziantep'ten Hollanda'ya "Osmanlı lalesi" motifli bakır matara ihraç ediyorlar

21.12.2019 11:08 | Son Güncelleme: 21.12.2019 11:08

Yurdun birçok şehrine ve Avrupa ülkelerine bakır eşya gönderen Gaziantepli bakır ustaları, Hollanda'ya da "Osmanlı lalesi" motifli su matarası satmaya başladı.

Gaziantep Bakırcılar ve Sedefçiler Odası Başkanı Celal Açık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gaziantepli bakır ustaları olarak çeşitli mutfak ve süs eşyaları yaptıklarını, bunları Türkiye'nin hemen hemen tüm illerine sattıklarını söyledi.

Avrupa'nın pek çok ülkesine de bakır eşya gönderdiklerini anlatan Açık, coğrafi işaretini aldıkları bakır eşyaların süslemelerini, çekiç ve çelik kalemle daha çok kadın çalışanların yaptığını, çoğu zaman üreticilerin talebe yetişemediğini dile getirdi.

Celal Açık, dünyanın en sağlıklı madesinin bakır olduğunu savunarak, şunları söyledi:

"Şimdi matara yapıyoruz. Biz, 'dünyanın en sağlıklı madeni bakır' dedik. Bize güldüler. Şimdi ne diyorlar? Bakır bardakta su içmenin 7 faydası olduğunu söylüyorlar. Ne diyorlar? 'Toprak kap, cam, kalaylı bakır...' diyorlar. Bakıra tekrar döndük. Pilav için en ideal tencerenin bakır olduğunu uzmanlar söylüyor. İngiltere bizden 2 bin banyo küveti istedi. Biz talebe hitap edemedik. Şimdi ben 100 bin tane matara yapıyorum. 100 binini da alacak yer hazır. Su matarası bunlar. Hollanda'ya da satmaya başladık. Bizim yaptığımız ürünlerin hepsi Avrupa'ya gidiyor. Bakırın sağlıklı olduğunu kendi halkımıza anlatıyoruz. Avrupa'da çelik tencerenin içine kalaylı bakır yerleştiriyorlar. Mataranın 500 gramlığını çıkarıyoruz. İnşallah bunları okullara da dağıtmayı düşünüyoruz."

Bakır ürünler yurt dışında talep görüyor

Bakırdan üretilen ürünlere yurt dışından ciddi talep olduğunu ifade eden Açık, "Hollanda'dan buraya sırf matara almak için geldiler. 'Kaç tane çıkarsa hepsini alacağım' diyorlar. Bu zamana kadar Hollanda için 5 bin tane ürettik, gönderdik. 2 bin tane banyo küvetini Gaziantep esnafı 100 senede veremez çünkü bunlar el sanatı. Biz sadece bakır yapmıyoruz, bizim yaptığımız ürünlerde tarihimiz, kültürümüz var. Üstünde Osmanlı, Selçuklu motifleri var. Bunu öğreniyorlar, sadece bir bakırdan su içmiyorlar ki. Su matarasının üzerine Osmanlı, Selçuklu motifi işliyoruz." diye konuştu.

Yaptıkları ürünlerden biri gösteren Açık, "Bakın burada yapılan yalnız bir tane nakıştır. Bu, Osmanlı lalesi. Bunu Hollandalılar bizden iyi biliyorlar. Bu ürün 9-10 elden geçiyor." dedi.

Mataraları işleyen kadın çalışanlar da mataralara lale ve armut modeli işlediklerini, yurt dışına yapılan ihracatın kendileri için gurur verici olduğunu belirtti.

Kaynak: AA