Gaziantep'ten Hatay'a uyuşturucu sevkiyatında 1 kişi tutuklandı - Haberler
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Gaziantep'ten Hatay'a uyuşturucu sevkiyatında 1 kişi tutuklandı

Gaziantep'ten Hatay'a uyuşturucu sevkiyatında 1 kişi tutuklandı

Gaziantep'ten Hatay'a uyuşturucu getiren 4 şüpheliden 3'ü gözaltına alındı, 1'i de tutuklandı.

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'ten Hatay'a uyuşturucu getiren 4 şüpheliden 3'ü gözaltına alındı, 1'i de tutuklandı.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri uyuşturucu, uyarıcı madde imal ve ticaretine yönelik çalışma gerçekleştirdi. Gaziantep'ten Hatay'a uyuşturucu getirileceği bilgisi alan ekipler, belirlenen aracı bölge trafik uygulama noktasında durdurdu. Yapılan aramada 82,21 gram metamfetamin ele geçirildi.

Araçta bulunan M.M.T., İ.M.V., S.B. adli işlemlerin ardından serbest bırakılırken, A.M. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - HATAY

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Gaziantep, Hatay, 3. Sayfa, Haber

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