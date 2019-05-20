Gaziantep'ten "Gönlümüz Bir Soframız Bir" Mesajı

Cumhurbas¸kanlıgˆının resmi sosyal medya hesaplarından, "GönlümüzBirSoframızBir" etiketiyle başlatılan dijital iletişim kampanyası kapsamında, Gaziantepli bir baklava ustasının ramazana özel mesajlar verdiği video paylaşıldı.

"Zengin tarihi kültürü, kendine özgü mutfağı ile meşhur Gaziantep'imizin, halkımızın ağızlarında ve gönüllerinde leziz tatlar bırakan baklavacı esnafının tüm Türkiye'ye selamı var." başlığıyla verilen mesajda, baklava ustası şunları söyledi:

"Ramazanın bu bereketli ikliminde bizler gastronomi şehri Gaziantep'imizin baklavacı esnafıyız. Tüm emeğimiz ve gayretimiz halkımızın ağızlarında ve gönüllerinde tatlı bir yer edinmek. Bugün sizleri zengin tarihi, kültürü, kendine özgü mutfağı ve en başta ülkemizin göz bebeği Gaziantep'ten, tüm Müslüman kardeşlerimize, tüm Türkiye'ye ve Sayın Cumhurbaşkanımıza selamlarımızı yolluyoruz. Gönlümüz bir soframız bir."

Kaynak: AA