Gaziantep'ten eylülde 762 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Gaziantep'ten eylülde 762 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi

02.10.2020 16:03 | Son Güncelleme: 02.10.2020 16:08
Gaziantep'ten eylülde 762 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi

Güneydoğu Anadolu İhracatçılar Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, eylül ayında Gaziantep'ten 762 milyon 86 bin dolarlık ihracatın gerçekleştiğini bildirdi.

Güneydoğu Anadolu İhracatçılar Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, eylül ayında Gaziantep'ten 762 milyon 86 bin dolarlık ihracatın gerçekleştiğini bildirdi.

Kileci, yaptığı yazılı açıklamada, eylül ihracat rakamının Gaziantep için rekor olduğunu bildirdi.

Kentten bu yılın ocak-eylül döneminde 5 milyar 539 milyon 822 bin dolar, eylül ayında ise 762 milyon 86 bin dolarlık ihracat yapıldığını kaydeden Kileci, "Ocak-eylül döneminde, Gaziantep tarihinin en yüksek ihracatının gerçekleştirildiği dönemdir. Gaziantep, ihracatta, sanayide, üretimde ve istihdamda Türkiye'nin parlayan yıldızıdır." ifadelerini kullandı.

Kileci, ihracatta toparlanmanın devam ettiğini, 2020 hedeflerine ulaşmak için var güçleriyle çalışmaya devam ettiğini aktardı.

Gaziantep'in Türkiye'nin en çok ihracat yapan 5'inci ili olmaya devam ettiğini vurgulayan Kileci, şunları kaydetti:

"Hazine ve Maliye Bakanlığımızın açıkladığı Yeni Ekonomi Programı'yla yeni normale yeni bir adım atıyoruz. Programda, ihracata ve istihdama yoğunlaşılacağı, e-ihracatın artırılması yönünde politikalar izleneceği, kaynakların eğitim, Ar-Ge ve yeni OSB yatırım alanlarına kanalize edileceği belirtiliyor. Bu ve daha birçok önemli adım, ihracatımıza yapacağı katkı bakımından bizlere umut verdi."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Süleyman Soylu Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Charles Michel
Magazin Şehrazat Ebru Şallı Mert Fırat Cem Yılmaz
Spor Erol Bulut Fatih Terim Ali Palabıyık Sergen Yalçın Vincent Aboubakar
Daha Fazla Uefa Avrupa Rangers Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gaziantep'ten eylülde 762 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi - Gaziantep
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.10.2020 16:14:22. #1.14#
title