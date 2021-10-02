Gaziantep'ten eylül ayında 927 milyon dolarlık ihracat - Haberler Ekonomi
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Gaziantep'ten eylül ayında 927 milyon dolarlık ihracat

AA / Adsız Günebakan - Haberler | Ekonomi
Gaziantep'ten eylül ayında 927 milyon dolarlık ihracat

Gaziantep'te faaliyet gösteren firmalar, eylül ayında 927 milyon 947 bin dolar ihracat gerçekleştirdi.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te faaliyet gösteren firmalar, eylül ayında 927 milyon 947 bin Dolar ihracat gerçekleştirdi.

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Başkanı Adnan Ünverdi, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan eylül ayı ihracat rakamlarını değerlendi.

Geçen yıl eylül ayında Gaziantep'ten 760 milyon 694 bin dolar ihracat gerçekleştirildiğini hatırlatan Ünverdi, bu yılın eylül ayında yüzde 22 artışla 927 milyon 947 bin dolar ihracata ulaşıldığını belirtti.

Bu rakamın aylık bazda en yüksek ihracat rakamı olduğuna dikkati çeken Ünverdi, salgın koşullarının etkisiyle uluslararası tedarik zincirinde yaşanan onca soruna rağmen Gaziantepli sanayicilerin büyük bir kararlılıkla yaptıkları ihracatın ülkeye döviz girdisi sağlamayı sürdürdüğünü ifade etti.

Gaziantep'in en fazla ihracat yapan iller arasında 5. sırada yer aldığına işaret eden Ünverdi, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz yılın ocak-eylül döneminde Gaziantep'ten 5 milyar 539 milyon 432 bin dolar ihracat gerçekleştirmiştik. Bu yılın aynı döneminde ise yüzde 32,6 oranında artışla 7 milyar 344 milyon 534 bin dolar ihracat yapma başarısı gösterdik. Gaziantep her platformda başarılarıyla gıpta ile bakılan bir şehir ve omuz omuza vererek bu rakamları yenilikçi üretimlerle daha da artırarak yolumuza devam edeceğiz. Yıllık 10 milyar dolar hedefine koşarak ilerliyoruz. Özveriyle çalışan sanayicilerimizi, ihracatçılarımızı, çalışanlarımızı ve emeği olan herkesi yürekten kutluyor, teşekkür ediyorum."

AA / Adsız Günebakan - Ekonomi Haberleri
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