Gaziantep'ten Erzincan'a Bayrak ve Toprak

GAZİANTEP (Habermetre) - Gaziantep'in Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 100. Yıldönümü Etkinlikleri Kapsamında, İlimize Gönderilen Şanlı Bayrağımız ve Gaziantep Toprağı Sayın Valimiz Mehmet Makas'a Takdim Edildi. Gaziantep'in Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Gaziantep'ten tüm illerimize gönderilen ay yıldızlı bayrağımız ve Gaziantep toprağı, ilimizde de Sayın Valimiz Mehmet Makas'a takdim edildi. Etkinlik kapsamında Erzincan'a gelen Öğretmen Hasan Yıldırım ve Öğrenci Mahmut Dumrul'u makamında kabul eden Sayın Valimiz, Gazi Şehrin kurtuluşunun 100. yılında tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlıklı uzun ömürler dileyerek, Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yılını kutladı.

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