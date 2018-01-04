Gaziantep'ten çıkan askeri konvoy, Kilis'e ulaştı



KİLİS - Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'nin Halep Kentine bağlı Afrın ilçesinin karşısındaki Kilis sınırına askeri sevkiyatlar sürüyor. Gaziantep'ten yola çıkan askeri konvoy, Kilis'e ulaştı.

Gaziantep 5. Zırhlı Tugay Komutanlığından yola çıkan askeri araçların, geniş güvenlik önlemleri altında Kilis'e getiriliyor. İçerisinde mühimmat ve teknik malzemeler ile askeri ekipmanların bulunduğu askeri araçlar, Suriye sınırına ulaştı. Askeri konvoyun 3'üncü Hudut Tabur Komutanlığına bağlı sınır birliklerinin de sınıra konuşlandırıldığı belirtildi.

Sınıra askeri sevkıyatın peyderpey sürdüğü bildirildi.