Gaziantep'ten Çıkan Askeri Konvoy, Kilis'e Ulaştı

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'nin Halep Kentine bağlı Afrın ilçesinin karşısındaki Kilis'te sınıra askeri sevkıyatlar sürüyor. Gaziantep'ten yola çıkan askeri konvoy, Kilis'e ulaştı.



Gaziantep 5. Zırhlı Tugay Komutanlığından yola çıkan askeri araçlar, geniş güvenlik önlemleri altında Kilis'e getiriliyor. İçerisinde mühimmat ve teknik malzemeler ile askeri ekipmanların bulunduğu askeri araçlar, Suriye sınırına ulaştı. Askeri konvoyun 3'üncü Hudut Tabur Komutanlığına bağlı sınır birliklerinin de sınıra konuşlandırıldığı belirtildi.



Sınıra askeri sevkıyatın peyderpey sürdüğü bildirildi. - KİLİS