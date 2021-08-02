Gaziantep'ten Bodrum ve Marmaris'e destek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Gaziantep'ten Bodrum ve Marmaris'e destek

Gaziantep'ten Bodrum ve Marmaris'e destek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne ait tam donanımlı itfaiye ekipleri Muğla'ya bağlı Marmaris ve Bodrum ilçelerinde devam eden yangın söndürme ve soğutma çalışmalarına destek olmak amacıyla yola çıktı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne ait tam donanımlı itfaiye ekipleri Muğla'ya bağlı Marmaris ve Bodrum ilçelerinde devam eden yangın söndürme ve soğutma çalışmalarına destek olmak amacıyla yola çıktı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığınca turizmin kalbi konumunda bulunan Muğla'nın Marmaris ve Bodrum ilçelerinde yaşanan yangın olaylarına sessiz kalınmadı, yangın söndürme ve soğutma çalışmaları için bölgeye itfaiye araçları ve personeller sevk edildi.

Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, daha önce Adana, Osmaniye, Kilis ve Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangınlarında bölge ekiplerine destek olurken yangın söndürme ve soğutma çalışmaları için bu kez Muğla için harekete geçti. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manavgat'ta korku dolu 6 saat! Alevlerden kaçmak için bindikleri teknede, gölün ortasında mahsur kaldılar
Manavgat'ta korku dolu 6 saat! Alevlerden kaçmak için bindikleri teknede, gölün ortasında mahsur kaldılar
Gece nöbetine kalan itfaiye erinin acı sonu! Cansız bedenini santrale gelen arkadaşları buldu
Gece nöbetine kalan itfaiye erinin acı sonu! Cansız bedenini santrale gelen arkadaşları buldu
İzmir'de iki kişi kışlaya sabotaj girişiminde bulundu
İzmir'de iki kişi kışlaya sabotaj girişiminde bulundu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Meral Akşener Mustafa Şentop Fahrettin Altun Bekir Pakdemirli
Magazin Düm Tek Tek Demet Akalın Aleyna Tilki Diana Spencer
Spor Ali Koç Can Bartu Burak Elmas Metin Oktay Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Gaziantep'ten Bodrum ve Marmaris'e destek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.8.2021 15:58:36. #1.15#

title