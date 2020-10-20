Gaziantep'ten Avrupa'ya cerrahi önlük ihracatı
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Gaziantep'ten Avrupa'ya cerrahi önlük ihracatı

20.10.2020 11:05 | Son Güncelleme: 20.10.2020 11:33

Enver Taner Olgunlaşma Enstitüsünce üretilen tek kullanımlık cerrahi önlükler, Almanya ve İtalya'ya ihraç ediliyor.

Enver Taner Olgunlaşma Enstitüsünce üretilen tek kullanımlık cerrahi önlükler, Almanya ve İtalya'ya ihraç ediliyor.

Enstitüde yaklaşık 6 aydır üretilen önlükler, antibakteriyel özelliğiyle dikkati çekiyor.

Enstitünün Moda Tasarım Teknolojisi Öğretmeni Yunus Bozbahçe, AA muhabirine, ürettikleri cerrahi önlüklerin büyük ilgi gördüğünü söyledi.

Cerrahi önlükleri genellikle Almanya ve İtalya'ya ihraç ettiklerini belirten Bozbahçe, "Önlüklerimiz yurt dışında özellikle Almanya ve İtalya'da rağbet görüyor. Atölyede genellikle kadınlarımız çalışıyor. Çünkü kadın istihdamına değer veriyoruz." dedi.

"İhraç edilen önlük üretimi 100 bini geçti"

Ürettikleri önlüklerin özel tasarlandığına dikkati çeken Bozbahçe, şöyle devam etti:

"Ürettiğimiz önlükler, antibakteriyel, mikrop geçirmez ve tek kullanımlıktır. Katlama tekniği de özeldir. Önlüğü giyerken kimsenin eli değmiyor. Yama veya hata olmamasına özen gösteriyoruz. Burada ürettiğimiz ürünlerle ülke ekonomisine de katkı sağlıyoruz. Ülkemize döviz girdisi ve istihdama katkı sağlamak gurur verici. Şu ana kadar ülkelere ihraç edilen önlük üretimi 100 bini geçti."

"Günlük 1500 cerrahi önlük dikiyoruz"

Usta öğretici Ülkü Soyumlu ise tasarladıkları önlükle Kovid-19 salgınına karşı yapılan çalışmalara destek verdiklerini ifade ederek, "Günlük 1500 cerrahi önlük dikiyoruz. Tüm dünyayı etkileyen Kovid-19 salgınında gönüllü olarak çalışıyoruz." dedi.

İş insanı Mehmet Doğan da yaklaşık 20 yıldır hazır giyim, konfeksiyon ve triko üzerine çalıştıklarını, önlüklerin ihraç edilmesine katkı sağladıklarını belirtti.

Önlüklerin büyük ilgi gördüğünü vurgulayan Doğan, "Özellikle ihraç yaptığımız ülkelerin başında Almanya geliyor. Siparişlerin yaklaşık yüzde 15'ini buradaki enstitüdeki atölyede üretiyoruz." diye konuştu.

Gaziantep'ten Avrupa'ya cerrahi önlük ihracatı
Gaziantep'ten Avrupa'ya cerrahi önlük ihracatı
Gaziantep'ten Avrupa'ya cerrahi önlük ihracatı
Gaziantep'ten Avrupa'ya cerrahi önlük ihracatı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fevzi Kemal Karagöz

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