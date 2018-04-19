Gaziantep'ten Afrin'e İnsani Yardım

Gaziantep'te, İhsan ve Hizmet Derneği (İHD) tarafından 3 tırlık insani yardım malzemesi, terör örgütü YPG/PKK'dan arındırılan Afrin'de yaşayanlara dağıtıldı.

İHD tarafından bin 500 gıda kolisi ile 50 ton su konulan 3 tır, Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan geçerek Afrin ilçe merkezi ile köylerinde yaşayan yardıma muhtaç kişilere ulaştırıldı.

Dernek Başkanı Ali Kırmızı, Gazianteplilerin yardımıyla Afrin'deki insanlara umut olduklarını belirtti.

Türkiye'nin desteğiyle terör örgütlerinden arınan Afrin'e yardımların sürdüğünü aktaran Kırmızı, "Halkımızın destekleriyle topladığımız yardımları oradaki kardeşlerimize götürdük. Türk halkı, Afrinlilerin yanında olduğunu göstermiştir. Desteklerinden dolayı halkımıza teşekkür ediyoruz, bu bölgeye yardımlarımız sürecektir." diye konuştu.