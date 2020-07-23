Gaziantep'ten 7 kente maske desteği Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB), Gaziantep Valiliği, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle gerçekleştirilen "15 Günde 15 Milyon Maske Kampanyası" kapsamında GAİB'in temsilciliklerinin bulunduğu çevre illere 750 bin tek kullanımlık maske gönderildi.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB), Gaziantep Valiliği, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle gerçekleştirilen "15 Günde 15 Milyon Maske Kampanyası" kapsamında GAİB'in temsilciliklerinin bulunduğu çevre illere 750 bin tek kullanımlık maske gönderildi.

GAİB'ten yapılan açıklamaya göre, üretici üyelerinden temin ettiği dokumasız kumaşlarla dikilen maskelerin vatandaşlara ulaştırılması için organizasyonu üstlenen GAİB, temsilciliklerinin bulunduğu iller için maske üretilmesi konusunda da Gaziantep Valiliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile koordineli şekilde destek veriyor.

Bu kapsamda Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birliklerinin temsilciliklerinin bulunduğu Kahramanmaraş'a 175 bin, Adıyaman'a 25 bin, Malatya'ya 100 bin, Diyarbakır'a 50 bin, Mardin'e 300 bin, Cizre'ye 25 bin, Şanlıurfa'ya 50 bin ve Kilis'e 25 bin olmak üzere toplam 750 bin tek kullanımlık maske törenin ardından ilgililere yollandı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Fatma Şahin, maskelerin gönderimi için düzenlenen törende, maske üreterek halkın sağılığı için önemli bir adım atıldığına dikkati çekti.

Bölgenin salgın sürecinden en az zararla çıkabilmesi için maske kullanımının önemine vurgulayan Şahin, şunları kaydetti:

"Artık maske kullanımını yemek yeme, su içme gibi yaşantımızın bir parçası haline getirerek uymak zorundayız. Tedavi için gerekli aşı bulunana, köklü çözüm bulunana ilaç bulunana kadar böyle yaşamak zorundayız. Sadece kendimizi değil ailemizi, çocuklarımızı, çevremizdeki insanları korumamız gerek. Biz de bu bilinçle '15 günde 15 milyon maske üreteceğiz' dedik. Kumaşı GAİB'ten geldi. Gaziantep Valiliğimiz ve Büyükşehir Belediyemizin koordinasyonuyla Gaziantep'te atölyelerde hijyen bir ortamda el değmeden maskeleri ürettik. Maliyeti birlikte karşıladık. Üretimden sonra şehrimizde kapı kapı dolaşarak vatandaşlarımıza maskeler elden teslim edildi. Sosyal devletin sosyal belediyeciliğin insanı merkeze alan önemli bir projesini hep birlikte hayata geçirdik. Bu da tüm Türkiye'ye bir örnek oldu. Gaziantep'ten Güneydoğu'daki illerimize de maske göndererek komşuluk görevimizi yerine getirdik."

GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci de Gaziantep'te vaka artışının kabul edilemez olduğunu ifade ederek, bu sürecin el birliğiyle aşılabileceğini bildirdi.

Herkesten kurallara uymasını isteyen Kileci, "Gaziantep'in pandeminin yaygın olduğu iller sıralamasında listenin başlarında yer alması oldukça üzücü. Güzel şehrimiz dünyada böyle anılmamalıdır. Bu kent, bunca birikimiyle pandemi konusunda sınıfta kalmamalıdır. Lütfen çocuklarımızın ve şehrimizin geleceği için elimizden geleni yapalım." ifadesini kullandı.

Vali Yardımcısı Rızvan Eroğlu ise Gaziantep'in her konuda olduğu gibi bu konuda da kendi farkını ortaya koyduğunu belirterek, maske kullanmanın önemine dikkati çekti.

Kaynak: AA