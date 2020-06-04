Gaziantep'ten 5 ildeki saha çalışanlarına 200 bin siperlik
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Gaziantep'ten 5 ildeki saha çalışanlarına 200 bin siperlik

Gaziantep'te, Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (GİZ), Gaziantep Ticaret Odası (GTO) ile Gaziantep Endüstriyel Tasarım ve Hibrit Modelleme Merkezi (GETHAM) iş birliğinde üretilen 200 bin koruyucu yüz siperliğinin 5 ildeki saha çalışanlarına dağıtımına başlandı.

Gaziantep'ten 5 ildeki saha çalışanlarına 200 bin siperlik
04.06.2020 17:17 | Son Güncelleme: 04.06.2020 17:52

Gaziantep'te, Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (GİZ), Gaziantep Ticaret Odası (GTO) ile Gaziantep Endüstriyel Tasarım ve Hibrit Modelleme Merkezi (GETHAM) iş birliğinde üretilen 200 bin koruyucu yüz siperliğinin 5 ildeki saha çalışanlarına dağıtımına başlandı.

GTO'dan yapılan açıklamaya göre, Alman Federal Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığının (BMZ) finanse ettiği PEP-Ekonomik Fırsatların Desteklenmesi Programı çerçevesinde kentte üretilen 200 bin koruyucu yüz siperliğinin dağıtımı amacıyla protokol imzalandı.

Gaziantep, Adıyaman, Kilis, Şanlıurfa, Hatay ve Adana illerindeki sağlık çalışanları, güvenlik güçleri ve belediye çalışanlarına hibe edilen koruyucu yüz siperlikleriyle sahada aktif şekilde çalışanların yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) korunulması hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, yüz siperliklerinin GETHAM'a ait model olduğunu, birçok kez kullanılabildiğini ifade etti.

Siperlikteki PVC asetat değiştirilerek uzun süre kullanım imkanı sağladığına dikkati çeken Yıldırım, şunları kaydetti:

"Enfeksiyon uzmanı hekimlerin fikirleri alınarak üretilen bu siperliklerin 200 bin üretimi tamamlandı. Kurumlarımızla protokol imzalayarak şehrimiz ve bölge illerinde dağıtımı için adım atıldı. Her zaman söylediğimiz gibi tüm imkanlarımız şehrimiz ve ülkemiz için seferberdir. Siperlikler Gaziantep'te, Büyükşehir Belediyesi, İl Emniyet Müdürlüğü, Adliye ve Tıp Fakültesinde dağıtılmaya devam ediyor."

Gaziantep İl Sağlık Müdürü Serdar Sarıfakı ise salgın sürecinde GTO ile önemli işbirlikleri yaptıklarını aktardı.

GTO'nun salgının başlamasıyla 2 bin koruyucu tulumu sağlık çalışanlarına hibe ederek önemli destekte bulunduğunu dile getiren Sarıfakı, "Şimdi de sağlık personelimizin çok önemli ihtiyacı olan yüz koruyucu siperlikleri üreterek kullanımımıza sunuldu. Bu önemli desteklerinden ve önümüzdeki süreçte birlikte yapacağımız işbirliklerinden dolayı GTO'ya teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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