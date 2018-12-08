Gaziantep'ten 4 Yıl Önce Çalınan Motosiklet Kilis'te Bulundu

GAZİANTEP'ten 4 yıl önce çalınan motosiklet, Kilis'te yol kontrolü yapan jandarma tarafından bulunarak, sahibine teslim edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kilis-Elbeyli Karayolu'nda yaptığı rutin yol kontrol sırasında motosiklet kullanan Suriye uyruklu M.H.'yi şüphe üzerine durdurdu. Yapılan incelemede Suriyelinin kullandığı 79 DD 965 plakalı motosikletin, 4 yıl önce Gaziantep'ten çalıntı kaydı olduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine M.H. gözaltına alınırken, motosiklete el konuldu. Motosiklet, jandarma tarafından Kilis'e gelen sahibine teslim edildi.

- Kilis