Gaziantep Teknoloji Devlerine, Teknoloji Satıyorlar Hd

Teknoloji devlerine, teknoloji satıyorlar

Gaziantep'te, girişimci 2 mühendis, dünyada benzeri olmayan akıllı saat geliştirdi. Türk mühendislerin geliştirdiği saatler; ABD ve Japonya gibi teknoloji devi ülkeler başta olmak üzere 45 ülkeye ihraç ediliyor.

Gömülü Sistem Mühendisi Mustafa Tülü ve arkadaşı Tasarım Mühendisi Enes Çaldır, büyük bir firmada başmühendis olarak çalışırken işten ayrılarak kafede çalışmaya başladılar. Bu süreçte hafta sonları ve akşamları üzerinde çalıştıkları akıllı saati geliştirerek 'Argex' adında firma kurdular. Gaziantep Teknokent'e çalışmalarını sürdüren 2 girişimci seri üretime geçirdikleri 'watchX' isimli saati dünyanın dört bir yanına ihraç ediyor. Dünyada benzeri olmayan saat özellikle çocukların ve gençlerin elektronik ve programlama öğrenmelerini ve bunu geliştirmelerini hedefliyor. WatchX adlı saate en çok ilgiyi dünyaca ünlü teknoloji firmalarının bulunduğu Japonya ve ABD gibi ülkeler gösteriyor. Firmanın ortaklarından Mustafa Tülü, watchX'in diğer akıllı saatlerden en büyük farkının programlanabilir olması olduğunu ifade ederek şunları dedi watchx bizim ortağım Enes ile beraber hafta sonları ortak yürüttüğümüz bir projeydi. Sonra çalıştığımız işyerinden ayrılarak bu projeyi hayata geçirmek istedik. Daha sonra popüler bir kafede çalışmaya başladık ve boş zamanlarımızda ürünümüz üzerinde çalıştık. Sonra Gaziantep Üniversitesinde bir yer edindik ve şimdi Teknopark'ta kendi ofisimiz var. Watchx giyilebilir bir geliştirme kartı. Yaklaşık olarak 45 ülkeden bine yakın kullanıcısı mevcut. Watchx'i normal bir saatin dışında sürükle bırak kodlama mantığıyla programlayıp, en basit olarak bir zıplama sayar, yükseklik ölçen bir saate ya da sıcaklık ölçen bir saate çevirmek mümkün. Bunları çok basit olarak sürükle bırak mantığıyla yapabiliyoruz. Ayrıca mevcut aksesuarlarla bir oyun konsolu ya da bir robota dönüştürebiliyoruz. Şu an Amerika ve Japonya başta olmak üzere, İngiltere, Almanya, Danimarka, Güney Kore gibi ülkelere satışımız mevcut. Aynı zamanda Amerika'da ki büyük kodlama ve sistem eğitimi veren organizasyonlar da en büyük müşterilerimiz arasında. Daha çok 9 yaş ve üzeri çocukların robotik kodlama eğitiminde aktif olarak kullanılıyor. Müşterilerimizin bizi tercih etme sebebi kodlamayı masa başında değil de çocukların ve gençlerin bileğine takarak günlük hayatta kullanarak öğrenmesine imkan sağlıyor. Artık çocuklarda da obezite büyük bir tehdit, aktif kodlama dediğimiz sadece bizim sunduğumuz bir teknikle çocuklar kodlarken, aynı zamanda kodladıkları örnekleri hareket halinde test edebiliyorlar. Biz bunu aktiviteye teşvik edici programla olarak adlandırıyoruz. Seri üretimine başlanan saat internet üzerinden de yurt içi ve yurt dışında satışa sunuluyor.