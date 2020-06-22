Gaziantep Teknik Direktörü Sumudica: "Galatasaray'ı zaman geçirecek duruma soktuk" Takımına sürekli güvendiğini belirten Rumen teknik adam, "Galatasaray gibi bir rakibi zaman geçirecek duruma soktuk. Oyuncularıma sonuna kadar güvendim ve onlar da benim bu güvenimi boşa çıkarmadılar.

Takımına sürekli güvendiğini belirten Rumen teknik adam, "Galatasaray gibi bir rakibi zaman geçirecek duruma soktuk. Oyuncularıma sonuna kadar güvendim ve onlar da benim bu güvenimi boşa çıkarmadılar. " dedi.

Marius Sumudica'nın maç sonu yayıncı kuruluşa açıklamaları şu şekilde:

Çok zor bir maç olacağını biliyorduk. Ona göre hazırlanmıştık. 3-1'den maçı çevirmek hiç kolay değil. Galatasaray gibi bir rakibi zaman geçirecek duruma soktuk. Oyuncularıma sonuna kadar güvendim ve onlar da benim bu güvenimi boşa çıkarmadılar.