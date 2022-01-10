Gaziantep'teki zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı - Haberler
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Gaziantep'teki zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı

Gaziantep'teki zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı
AA / Zekeriye Şimşek - Haberler | Güncel

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, 11 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

TARSUS, MERSİN (AA) - Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, 11 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolunda 5 tır ve 6 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kazada yaralanan 8 kişi, sağlık ekiplerince Nurdağı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Tek yönden yaklaşık bir saat trafiğe kapanan yol, ekiplerin çalışmasının ardından açıldı.

Gaziantep'teki zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı

Gaziantep'teki zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı

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AA / Zekeriye Şimşek - Son Dakika Haberleri

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