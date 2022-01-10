Gaziantep'teki zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı
AA / Zekeriye Şimşek - Haberler | Güncel
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, 11 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı.
TARSUS, MERSİN (AA) - Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, 11 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı.
Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolunda 5 tır ve 6 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Kazada yaralanan 8 kişi, sağlık ekiplerince Nurdağı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Tek yönden yaklaşık bir saat trafiğe kapanan yol, ekiplerin çalışmasının ardından açıldı.