Gaziantep'teki zincirleme kaza güvenlik kamerasına yansıdı
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Gaziantep'teki zincirleme kaza güvenlik kamerasına yansıdı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazası bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Gaziantep'teki zincirleme kaza güvenlik kamerasına yansıdı
17.06.2020 11:34 | Son Güncelleme: 17.06.2020 12:08

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazası bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre kaza, Vatan Caddesi'nde Y.E.B. yönetimindeki kamyonet önce hafif ticari araca, ardından da park halindeki bir araca çarptı. Kazada yaralanan olmazken, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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