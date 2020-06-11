Gaziantep'teki yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 15 şüpheliden 3'ü tutuklandı Gaziantep'te yasa dışı bahis çetesine yönelik operasyonun ardından adliyeye sevk edilen 15 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Gaziantep'te yasa dışı bahis çetesine yönelik operasyonun ardından adliyeye sevk edilen 15 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca, yasa dışı bahis çetesine yönelik soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince önceki gün 18 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan 15 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Aralarında elebaşı olduğu öne sürülen M.G'nin de bulunduğu 15 zanlı, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 3'ü nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Zanlıların, iki ana bayi altındaki 15 bayide yasa dışı bahis oynattıkları ileri sürüldü.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 17 bilgisayar, 19 cep telefonu, 3 tabanca, 2 av tüfeği, çok sayıda dijital materyal ve para bulunmuştu.

Kaynak: AA