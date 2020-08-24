Gaziantep'teki yardım kampanyasına Pakistanlı dernekten destek
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Gaziantep'teki yardım kampanyasına Pakistanlı dernekten destek

Gaziantep Valiliğince hayata geçirilen "100. yılda 100 hayırsever" kampanyası kapsamında Pakistanlı dernek tarafından yaptırılan okulun açılış töreni gerçekleştirildi.

Gaziantep'teki yardım kampanyasına Pakistanlı dernekten destek
24.08.2020 21:11 | Son Güncelleme: 24.08.2020 21:20

Gaziantep Valiliğince hayata geçirilen "100. yılda 100 hayırsever" kampanyası kapsamında Pakistanlı dernek tarafından yaptırılan okulun açılış töreni gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Gaziantep'in kurtuluşunun 100. yılı dolayısıyla başlatılan "100. yılda 100 hayırsever" kampanyası kapsamında Pakistan'da faaliyet gösteren Said ve Baitussalam dernekleri tarafından kentte yaptırılan Fikir Okulu törenle eğitim ve öğretime açıldı.

Şahinbey ilçesinde yapımı tamamlanarak eğitim öğretimin hizmetine sunulan Fikir Okulu'nda düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Vali Davut Gül, Türkiye'nin Suriye meselesine bakış açısının tamamen insani olduğunu ifade ederek, "Türkiye'nin Suriye'nin bir tek çakıl taşında gözü yok. Yanlışlıkla bir taş gelse ayağımızda tekrar diğer tarafa iteriz. Bizim Suriye meselesine bakış açımız tamamen insani. Orada güvenlik sağladıktan sonra buradaki insanların ülkelerine döndüğünde onlarla olan ilişkilerimizin gelişmesinden ve onların bize dua etmelerinden başka bir beklentimiz yok." ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 500 bin Suriyelinin Gaziantep'e geldiğini aktaran Gül, şunları kaydetti:

"Tabi bunların birçok ihtiyaçları vardı. Gaziantepliler işini, aşını, okullarını paylaştı. ve okullarını da paylaşırken daha önceden daha az olan okul ihtiyacı gündeme geldi. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları ile 4 bin derslik kamu imkanları ile yapıldı. Bazılarının da inşaatı devam ediyor ama buna rağmen halen 4 bin dersliğe ihtiyacımız var. Sizin gibi hayırseverlerle bu eksik kalan 4 bin dersliği tamamlamaya çalışıyoruz. Binlerce kilometre ötede bu ihtiyacı, hissiyatı hisseden, bizim dertlerimizle dertlenen Suriyeli kardeşlerimizin dertleri ile dertlenen sizlere müteşekkiriz."

AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, Said ve Baitussalam Derneklerini tebrik ederek, şunları kaydetti:

"Bugün burada bize bir okul açılışında, sadece kardeşliği değil kardeşliğin nasıl sınır tanımadığını gösteriyorlar. Sadece kardeşliğin arasında değil insanlığın arasında da sınır olmadığını gösterdiler. Bu anlamda kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Sizler bugün bu okulun açılışı ile Pakistanlı da olsan, Arap da olsan Türk de olsan nasıl bir okulun açılışında kaynaştığımızı, bir araya geldiğimizi de ispat ettiniz. Pakistan ve Türkiye arasındaki dostluk kardeşlik, öyle bir kardeşlik ki dünyada eşi benzeri yok. Ben Türkiye ve Pakistan arasındaki kardeşliği genetik bir kardeşlik olarak görüyorum. Çünkü biz Türk çocukları, genlerine, DNA'larına işlenmiş Pakistan sevgisi ile dünyaya geliriz ve ben biliyorum ki Pakistan'da dünyaya gelen çocuklar da aynı şekilde genetiklerine Allah'ın işlediği Türkiye sevgisi ile dünyaya geliyorlar. Türkiye Pakistan kardeşliği kaderini Allah'ın yazdığı bir kardeşliktir. Onun içindir ki Pakistan'dan yedi bin kilometre uzakta Gaziantep şehrinde o genetik kardeşlik bize bugün bir okulun açılışında buluşturuyor."

Said Derneği Başkanı Mahmoud Alouıss de "Bu güzel ülkede güzel kalpler birleşti. Bu Pakistan dağlarından Türkiye bağlarına kadar uzanan bir hayırseverliktir. Gerek buradaki hayırseverler gerek biz hepimiz Suriye'de yardıma ihtiyacı olanlara hep birlikte el uzatacağız. Bugün Gaziantep'te açacağımız okul ile Türkiye genelindeki dokuzuncu okulumuzu açıyoruz. Destekleriniz için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Baitussalam Derneği Başkanı Abdul Sattar ise bu güzel hizmeti yapmak için bizlere fırsat verenlere teşekkür ederek, "Bu konuda Türk milleti, Türkiye'nin reisi Recep Tayyip Erdoğan ve diğer arkadaşların katkısı ile o kadar güzel hizmetler yaptı ki Müslümanlar arasında yeniden güzel bir kardeşlik inşa ettiler. Umuyoruz ki bu böyle devam edecek. Türk milletinin bu konuda yaptıklarının dünyada başka bir emsali yoktur. Biz gurur duyuyoruz. Recep Tayyip Erdoğan reisimiz. Onlara dua ediyoruz. Bu konuda yapılacak her şeye her zaman hazırız." ifadesini kullandı.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer ile İl Milli Eğitim Müdür Yasin Tepe'nin de katıldığı programda, konuşmaların ardından okulun açılışı gerçekleştirilerek sınıflar gezildi.

Kaynak: AA

Manşet

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