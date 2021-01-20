Son dakika! GAZİANTEP - Yangında ölen 2 çocuğun cenazesi defnedildi
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Son dakika! GAZİANTEP - Yangında ölen 2 çocuğun cenazesi defnedildi

20.01.2021 16:51 | Son Güncelleme: 20.01.2021 17:23

Gelen son dakika haberlerine göre Gaziantep'in Nizip ilçesinde çıkan yangında hayatını kaybeden 2 çocuğun cenazesi, toprağa verildi.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde çıkan yangında hayatını kaybeden 2 çocuğun cenazesi, toprağa verildi.

İstiklal Mahallesi Murat Sokak'taki evlerinde dün çıkan yangında yaşamını yitiren 1,5 yaşındaki Ahmed Alalu ve 4 yaşındaki ağabeyi Abdurrahman Alalu'nun cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

Cenazeler, Nizip Belediyesi cenaze aracıyla Nizip Asri Mezarlığına getirildi.

Kardeşlerin cenazeleri, aile fertlerinin katılımıyla Hazreti Ali Camisi'nde kılınan namazın ardından gözyaşları içerisinde Nizip Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Baba Vahid Alalu, gazetecilere, olayı dün telefonda duyduğunu dile getirirken gözyaşlarını tutamadı.

Son dakika! GAZİANTEP - Yangında ölen 2 çocuğun cenazesi defnedildi
Son dakika! GAZİANTEP - Yangında ölen 2 çocuğun cenazesi defnedildi
Son dakika! GAZİANTEP - Yangında ölen 2 çocuğun cenazesi defnedildi
Son dakika! GAZİANTEP - Yangında ölen 2 çocuğun cenazesi defnedildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / İrfan Aydoğdu

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