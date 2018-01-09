2 Yaşındaki Çocuk Evde Çıkan Yangında Alevlerin Arasında Kalarak Can Verdi

2 Yaşındaki Çocuk Evde Çıkan Yangında Alevlerin Arasında Kalarak Can Verdi

Gaziantep'te bir evin ikinci katında çıkan yangında 2 yaşındaki bir çocuk yanarak öldü.

2 Yaşındaki Çocuk Evde Çıkan Yangında Alevlerin Arasında Kalarak Can Verdi

Gaziantep'te bir evin ikinci katında çıkan yangında 2 yaşındaki bir çocuk yanarak öldü. Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı Eyüpsultan Mahallesi 19. Caddede bulunan 2 katlı bir binada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Evde mahsur kalan 2 yaşındaki Emre Durusay'ın ise yanarak öldüğü belirlendi.

Evde söndürme çalışmaları sürüyor.

(İHA)

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