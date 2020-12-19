Son Dakika | 9 kişinin hayatını kaybettiği patlamada yaşanan panik anları kamerada
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Son Dakika | 9 kişinin hayatını kaybettiği patlamada yaşanan panik anları kamerada

19.12.2020 15:17 | Son Güncelleme: 19.12.2020 15:26

Son dakika haber: 9 kişinin hayatını kaybettiği patlamada yaşanan panik anları kamerada Gaziantep'teki 9 kişinin öldüğü hastanenin Covid-19 yoğun bakım ünitesinde çıkan yangın anlarında yaşanan panik cep telefonu ile görüntülendi.

9 kişinin hayatını kaybettiği patlamada yaşanan panik anları kamerada

GAZİANTEP - Gaziantep'teki 9 kişinin öldüğü hastanenin Covid-19 yoğun bakım ünitesinde çıkan yangın anlarında yaşanan panik cep telefonu ile görüntülendi.

Gaziantep'te özel bir hastanenin Covid-19 yoğun bakım ünitesinde sabah erken saatlerinde çıkan ve 9 kişinin hayatını kaybettiği yangının başladığı anlar cep telefonu ile görüntülendi. Hastanenin yoğun bakım ünitesinden çıkan dumanlar görülürken personelin de hastaları kurtarmak için camdan içeriye girmeleri yer aldı.

Görüntülerde hasta ve yakınlarının bağrışma sesleri de yer aldı.

Son Dakika | 9 kişinin hayatını kaybettiği patlamada yaşanan panik anları kamerada
Son Dakika | 9 kişinin hayatını kaybettiği patlamada yaşanan panik anları kamerada
Son Dakika | 9 kişinin hayatını kaybettiği patlamada yaşanan panik anları kamerada
Son Dakika | 9 kişinin hayatını kaybettiği patlamada yaşanan panik anları kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SAİD VAKKAS YAĞCI

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