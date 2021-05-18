Gaziantep'teki volkanik Kurt Gölü'nde papatya şöleni
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Gaziantep'teki volkanik Kurt Gölü'nde papatya şöleni

Gaziantep'teki volkanik Kurt Gölü'nde papatya şöleni
Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek - Haberler | Güncel

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kışın yağışlar nedeniyle dolan, yazın seviyesi azalan volkanik Kurt Gölü, içerisindeki açan papatyaların sunduğu doğal güzelliğiyle fotoğraf ve doğa tutkunlarının gözdesi olmaya devam ediyor.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kışın yağışlar nedeniyle dolan, yazın seviyesi azalan volkanik Kurt Gölü, içerisindeki açan papatyaların sunduğu doğal güzelliğiyle fotoğraf ve doğa tutkunlarının gözdesi olmaya devam ediyor.

İlçe merkezine 7 kilometre mesafedeki Yelliburun Mahallesi sınırlarında, tepecik üzerinde bulunan ve daha önce kuruyan Kurt Gölü, geçen yıl yoğun yağışlarla dolarken bu yıl seviyesinin düşmesine rağmen volkanik taşların içinde açan papatyalarla yeşillikler ve doğal çevresi nedeniyle fotoğraf ve doğa tutkunlarının ilgi odağı oldu.

Asırlar öncesinde volkanik patlama sonucu kayaların arasında oluştuğu belirtilen Kurt Gölü'ne ilçeden birçok vatandaş bu güzelliği görmek için gelirken doğa fotoğrafçıları için de göl, uğrak yer haline geldi.

Kendilerini doğal ortama bırakmak isteyenler için de ziyaret yeri haline gelen göle gelen vatandaşlar, kurbağa sesleri arasında sazlıklar arasında yüzen yaban ördeklerini görebiliyor.

Mahalle sakinlerinden Abdullah Bilgiç, volkanik Kurt Gölü'nün yapılacak çalışmalarla turizme kazandırılmasının ilçe için faydalı olacağını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek

Gaziantep'te 6 mahalleye yayılan çekirge istilasına karşı mücadele başlatıldı
Gaziantep'te 6 mahalleye yayılan çekirge istilasına karşı mücadele başlatıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Abdullah Gül Sergey Lavrov Lale Karabıyık Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sibel Can Pınar Altuğ Burak Sergen Engin Akyürek
Spor Gökhan Töre Şenol Güneş Cüneyt Çakır Ahmet Nur Çebi Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Gaziantep'teki volkanik Kurt Gölü'nde papatya şöleni - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.5.2021 12:51:24. #1.16#

title