Gaziantep'teki Vali Lütfullah Bilgin Ortaokulu öğrencilerinden zeka oyunlarında başarı

Gaziantep'in Şahinbey ilçesindeki Vali Lütfullah Bilgin Ortaokulu öğrencileri, Türkiye Okullar Arası Zeka Oyunları Şampiyonası kapsamındaki bölge finalinde birinci oldu.

Vali Lütfullah Bilgin Ortaokulunda öğrenim gören öğrenciler, Türkiye Zeka Vakfınca düzenlenen 2020-2021 eğitim-öğretim yılı Türkiye Okullar Arası Zeka Oyunları Şampiyonası'nda bölge finallerine katıldı.

Burada mücadele eden öğrenciler, Güneydoğu Anadolu Bölgesi birinci, ülke genelinde ise 9. oldu.

Okul Müdürü Hulusi Gürbüz, AA muhabirine, öğrencilerin başarılarından dolayı mutluluk yaşadıklarını belirtti.

Zeka oyunlarıyla çocukların beyninin yüksek performans göstermesinin mümkün olabileceğini ifade eden Gürbüz, şunları kaydetti:

"Zeka ve akıl oyunlarının bir diğer önemi ise çocuğa her zaman daha etkin bir çalışma yöntemi sunmaktır. Bizler öğrencilerimizin salgın döneminde zamanlarını verimli değerlendirebilmeleri için düzenli olarak farklı zeka oyunları paylaştık ve nasıl oynanacağını belirten bilgiler verdik. Bizler çocuklarımızı sadece yarışmalara hazırlamıyoruz, onların aileleriyle verimli zaman geçirmelerini ve hayata hazırlanmalarını hedefliyoruz."

Gürbüz, zeka oyunlarını öğrencilere kavratmak ve sürekliliğini sağlamak istediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir