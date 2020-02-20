Gaziantep'teki vahşet, arazi anlaşmazlığı ile ortaya çıktı

20.02.2020 13:07 | Son Güncelleme: 20.02.2020 13:07

Gaziantep'te aile arasındaki arazi anlaşmazlığında, 20 yıldır kayıp olan Gündüz Karadeniz'in annesi ve kardeşleri tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. İhbar üzerine tarlada yaptığı kazıda insan kemikleri bulan jandarma, Gaziantep ve Adana'da birçok adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.



İddiaya göre, Gaziantep'te Karademir ailesinin gelini olan E.K., arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı kayınvalidesi Z.K. ve çocuklarının 20 yıl önce cinayet işlediğini iddia ederek jandarmaya başvurdu. E.K. yaptığı ihbarda kocası Gündüz Karadeniz'in, Araban'ın Yukarıkaravaizler Mahallesi'ndeki evlerinde kayınvalidesi ve diğer kardeşleri ile yaşadığı tartışmada öldürüldüğünü ve köyde evlerinin yakınındaki bir araziye gömüldüğünü ileri sürdü. O dönemde 23 yaşında olan ve eşinden ayrılmış olan Gündüz Karadeniz'i soranlara ise kayıp olduğunun söylendiğini iddia eden E.K., Gündüz Karadeniz'in yine annesi ve kardeşleri tarafından evlerinin yakınlarındaki bir araziye gömüldüğünü söyledi.



Kazı çalışmalarında insan kemikleri bulundu



E.K.'nın ifadeleri üzerine harekete harekete geçen jandarma ekipleri tarafından Araban Cumhuriyet Savcılığının izni ile gelin Karademir ailesinin evinin 2 kilometre uzağındaki Çöplü mevkiindeki arazide kazı çalışması yapıldı. Karademir ailesine ait olan arazide gece yapılan kazı çalışmalarında insan kemikleri bulundu.



Eş zamanlı operasyonlar yapıldı



Kazı çalışmalarında bulunan kemikler üzerine aralarında Adana, Gaziantep merkez, Gaziantep'in Araban ilçe merkezi, Yukarıkaravaizler Mahallesi'nin de bulunduğu çok sayıda adrese eş zamanlı operasyonlar yapıldı. Operasyonlarda çok sayıda kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.



DNA örnekleri karşılaştırılacak



Yapılan soruşturma kapsamında Çöplü mevkisinde bulunan kemikler toplanarak önce jandarmaya, ardından ise Gaziantep Adli Tıp Kurumuna getirildi. Kemiklerden alınacak örneklerin gerekli testlerin ardından DNA'sı belirlenerek, öldürüldüğü iddia edilen Gündüz Karadeniz'in kemikleri ile karşılaştırılacak. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA