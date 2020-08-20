Gaziantep'teki üzüm bağları çiftçinin kurduğu ekibe emanet
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Gaziantep'teki üzüm bağları çiftçinin kurduğu ekibe emanet

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, hasadına başlanan 50 bin dekar alandaki üzüm bağlarında hırsızlığı önlemek için Çiftçi Malları Koruma Birliği tarafından görevlendirilen 8 bekçi, 7 gün 24 saat nöbet tutuyor.

Gaziantep'teki üzüm bağları çiftçinin kurduğu ekibe emanet
20.08.2020 11:03 | Son Güncelleme: 20.08.2020 11:27

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, hasadına başlanan 50 bin dekar alandaki üzüm bağlarında hırsızlığı önlemek için Çiftçi Malları Koruma Birliği tarafından görevlendirilen 8 bekçi, 7 gün 24 saat nöbet tutuyor.

İslahiye Çiftçi Malları Koruma Birliği Başkanı Cemal Yıldırım, gazetecilere yaptığı açıklamada, hasadına başlanan üzüm bağlarında muhtemel hırsızlık olaylarına karşı 8 bekçi ile kurdukları motorize ekiple bölgede gece gündüz demeden görev yaptıklarını belirtti.

Böylelikle çiftçinin alın terine sahip çıktıklarını anlatan Yıldırım, "İlçede başlanan üzüm hasadıyla birlikte bölgemizde 950 bin kök bağı koruma altına almış bulunuyoruz. Zaman zaman hırsızlıklar oluyor. Onları da yakalayıp jandarmaya teslim ediyoruz." dedi.

İslahiye Ovasında, Altınüzüm, Boğaziçi ve Yeşilyurt başta olmak üzere 15 mahallede "Antep karası", "hatun parmağı", "kardinal" ve "sultani" üzümlerinin hasadı yapılıyor.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Fakirlere dağıtacağız yalanıyla bayramda 41 ton et toplayıp sucuk yaptılar 3. Sayfa
Fakirlere dağıtacağız yalanıyla bayramda 41 ton et toplayıp sucuk yaptılar
Alkollü çıkan taksiciyi yanındaki kadın kurtarmak istedi: Ben içirdim 3. Sayfa
Alkollü çıkan taksiciyi yanındaki kadın kurtarmak istedi: Ben içirdim
Azeri mafya lideri Antalya'da öldürüldü! Katil, aynı masada yemek yediği en yakını çıktı Dünya
Azeri mafya lideri Antalya'da öldürüldü! Katil, aynı masada yemek yediği en yakını çıktı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Korona vakaları artsa da salgın kontrolümüz altında Güncel
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Korona vakaları artsa da salgın kontrolümüz altında
Türkiye ve Yunanistan arasındaki Doğu Akdeniz gerginliğinde Merkel tarafını ilan etti Dünya
Türkiye ve Yunanistan arasındaki Doğu Akdeniz gerginliğinde Merkel tarafını ilan etti
İzmir'de dağıtılan Atatürk büstü tartışmaya neden oldu Güncel
İzmir'de dağıtılan Atatürk büstü tartışmaya neden oldu
Erdoğan'ın vereceği müjdeye bir yorum da CHP'li Yavuzyılmaz'dan geldi: Türkiye, Zonguldak açıklarında doğal gaz buldu
Erdoğan'ın vereceği müjdeye bir yorum da CHP'li Yavuzyılmaz'dan geldi: Türkiye, Zonguldak açıklarında doğal gaz buldu
TOKİ, 9 ilde 400 konutu 120 bin liradan başlayan fiyatlarla kurasız olarak satacak
TOKİ, 9 ilde 400 konutu 120 bin liradan başlayan fiyatlarla kurasız olarak satacak
Marmara'da mahsur kalan kişinin tekneyi çaldığı ortaya çıktı! Kurtulduğuna pişman oldu
Marmara'da mahsur kalan kişinin tekneyi çaldığı ortaya çıktı! Kurtulduğuna pişman oldu
Adı Cumhurbaşkanı adaylığı için geçen Abdullah Gül bıyıklarını kesti! İşte yeni imajı
Adı Cumhurbaşkanı adaylığı için geçen Abdullah Gül bıyıklarını kesti! İşte yeni imajı
Uzman çavuşun tecavüzü sonrası canına kıyan İpek'in ölmeden önce verdiği ifade ortaya çıktı
Uzman çavuşun tecavüzü sonrası canına kıyan İpek'in ölmeden önce verdiği ifade ortaya çıktı
Son Dakika: Maske takmayan kadını gözaltına alırken darp eden 2 polis görevden uzaklaştırıldı
Son Dakika: Maske takmayan kadını gözaltına alırken darp eden 2 polis görevden uzaklaştırıldı
Perinçek, Cumhurbaşkanı'nın cuma günü vereceği müjdeyi önceden paylaştı: Karadeniz'de doğal gaz bulundu
Perinçek, Cumhurbaşkanı'nın cuma günü vereceği müjdeyi önceden paylaştı: Karadeniz'de doğal gaz bulundu
Kayınvalidesini öldürüp üzerine beton döken cani damat sorguda döküldü: Ellerimle boğdum, gider kuyusuna attım
Kayınvalidesini öldürüp üzerine beton döken cani damat sorguda döküldü: Ellerimle boğdum, gider kuyusuna attım
Babasının arabasını satarak kurduğu işte şimdi fabrika açmaya hazırlanıyor
Babasının arabasını satarak kurduğu işte şimdi fabrika açmaya hazırlanıyor
Fenomen Hanife Gürdal, dudak dolgusu yaptırdı
Fenomen Hanife Gürdal, dudak dolgusu yaptırdı
Evinin bahçesinde duş alan sosyetik güzel, hayranlarının ağzını açık bıraktı
Evinin bahçesinde duş alan sosyetik güzel, hayranlarının ağzını açık bıraktı
Sevgilisiyle ilk kez fotoğrafını paylaşan Hadise'nin 9 ay önce söyledikleri gündem oldu
Sevgilisiyle ilk kez fotoğrafını paylaşan Hadise'nin 9 ay önce söyledikleri gündem oldu
Arkadaş kavgası kanlı bitti! Biri ağır yaralı halde 15 metre sürünerek yardım istedi
Arkadaş kavgası kanlı bitti! Biri ağır yaralı halde 15 metre sürünerek yardım istedi
Dün Erdoğan'ın 'müjde' açıklamasının ardından sert düşen dolar, güne yükselişle başlayarak 7,32'den işlem görüyor
Dün Erdoğan'ın 'müjde' açıklamasının ardından sert düşen dolar, güne yükselişle başlayarak 7,32'den işlem görüyor
Hadise, uzun süredir aşk yaşadığı Kaan Yıldırım'la ilk pozunu paylaştı
Hadise, uzun süredir aşk yaşadığı Kaan Yıldırım'la ilk pozunu paylaştı
İki saldırgan, sokak ortasında bir genci önce darbetti ardından silahla vurarak öldürdü
İki saldırgan, sokak ortasında bir genci önce darbetti ardından silahla vurarak öldürdü
Çiftlik Bank'ın Tosuncuk'unun adresi tespit edilip Interpol'e bildirildi
Çiftlik Bank'ın Tosuncuk'unun adresi tespit edilip Interpol'e bildirildi
Meteoroloji'den 21 kente uyarı! Şiddetli yağışlar 4 gün sürecek
Meteoroloji'den 21 kente uyarı! Şiddetli yağışlar 4 gün sürecek
Dokunulmazlık oyununda yarışan Eray, yaptığı yemekle jürilere zor anlar yaşattı
Dokunulmazlık oyununda yarışan Eray, yaptığı yemekle jürilere zor anlar yaşattı
Göbeğinin göründüğü fotoğrafa photoshop yapan Pınar Altuğ, takipçilerinin diline düştü
Göbeğinin göründüğü fotoğrafa photoshop yapan Pınar Altuğ, takipçilerinin diline düştü
İncir çekirdeğini doldurmayacak sebepten komşu çocuğunu dövdü! Yürek burkan anlar kamerada
İncir çekirdeğini doldurmayacak sebepten komşu çocuğunu dövdü! Yürek burkan anlar kamerada
Polislerin maskesini doğru takmadığı öne sürülen kadını gözaltına alma biçimi tepki çekti
Polislerin maskesini doğru takmadığı öne sürülen kadını gözaltına alma biçimi tepki çekti
'Türkiye'ye gök taşı düştü' iddiasına uzman isim son noktayı koydu: Saklamaya gerek yok
"Türkiye'ye gök taşı düştü" iddiasına uzman isim son noktayı koydu: Saklamaya gerek yok
Şampiyonlar Ligi'nde tarihe geçen Lewandowski, Cristiano Ronaldo'yu yakaladı
Şampiyonlar Ligi'nde tarihe geçen Lewandowski, Cristiano Ronaldo'yu yakaladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Ziya Selçuk Berat Albayrak Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı
Spor Caner Erkin Ahmet Nur Çebi Malcolm Thomas Oğulcan Çağlayan Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Adana Siirt Eylül Çocuk
Şu an buradasınız: Gaziantep'teki üzüm bağları çiftçinin kurduğu ekibe emanet - Gaziantep
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.8.2020 11:49:27. #1.15#
title