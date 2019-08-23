Gaziantep'teki uyuşturucu operasyonunda el bombası ele geçirildi

23.08.2019 18:14

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda iki el bombası ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Vatan Mahallesi'nde önceden belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda 5 şüpheli uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

Evde yapılan aramada ise iki el bombası, bir pompalı tüfek, iki tabanca, 48 gram sentetik uyuşturucu, 50 gram esrar, bir hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 18 bin 380 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen zanlılardan ikisi çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu ticareti yapmak ve patlayıcı madde bulundurmak" suçundan tutuklandı.

Diğer 3 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA