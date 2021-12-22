Gaziantep'teki uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı gözaltına alındı

ŞAHİNBEY, GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri, ilçedeki bir ikamette uyuşturucu imalatı ve ticareti yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenlendi.

Ekipler aramada, 112 gram sentetik uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor

AA / Fırat Özdemir - Son Dakika Haberleri

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