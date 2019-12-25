Gaziantep'teki uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı
Haberler » Güncel » Gaziantep'teki uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı - Haber

Gaziantep'teki uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı.

25.12.2019 00:48 | Son Güncelleme: 25.12.2019 00:48
Gaziantep'teki uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti, sevkiyatı ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yaptı.

Düztepe, Bey, Turan Emeksiz, Güneş, Gümüştekin, Konak, Yukarıbayır ve Ocaklar mahallelerinde durumundan şüphelenilen 7 şüpheliyi durduran ekiplerin yaptığı üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler