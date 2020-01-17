Gaziantep'teki uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
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Gaziantep'teki uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

17.01.2020 12:56 | Son Güncelleme: 17.01.2020 13:30
Gaziantep'teki uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

'in ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.


İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Nizip Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki bazı adreslerde uyuşturucu madde satışı yapıldığını tespit etti.


Takibe alınan adreslere farklı tarihlerde düzenlenen operasyonlarda 4 şüpheli, "uyuşturucu madde kullanmak ve satmak" suçlamasıyla yakalandı.


Aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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