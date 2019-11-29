Gaziantep'teki uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı
Gaziantep'in Araban ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 zanlıdan 4'ü tutuklandı.
Gaziantep'in Araban ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 zanlıdan 4'ü tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğünce yürütülen uyuşturucuyla mücadele kapsamında 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Dedektör köpeklerin de destek verdiği operasyonda, 11 kişi gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden O.N, O.G.U, A.B. ve S.K. tutuklandı, 7 zanlı ise serbest bırakıldı.