Gaziantep'teki uyuşturucu operasyonunda 35 şüpheli gözaltına alındı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Gaziantep'teki uyuşturucu operasyonunda 35 şüpheli gözaltına alındı

12.11.2020 17:01 | Son Güncelleme: 12.11.2020 17:04
Gaziantep'teki uyuşturucu operasyonunda 35 şüpheli gözaltına alındı

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 35 şüpheli gözaltına alındı, adliyeye sevk edilen 8 kişiden 5'i tutuklandı.

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 35 şüpheli gözaltına alındı, adliyeye sevk edilen 8 kişiden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında kentte belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda 35 şüpheli, "uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak" suçundan gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramalarda, 86 gram uyuşturucu, 131 uyuşturucu hap, hassas terazi, 3 ruhsatsız tabanca, 97 fişek ve uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen bir miktar para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 8 zanlıdan 5'i tutuklandı, üç kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

27 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak

İlgili Haberler

Uyuşturucu operasyonunda 23 şüpheli gözaltına alındı
Uyuşturucu operasyonunda 23 şüpheli gözaltına alındı
Gemlik'teki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
Gemlik'teki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
SİT alanında kaçak kazı yapan 6 şüpheli gözaltına alındı
SİT alanında kaçak kazı yapan 6 şüpheli gözaltına alındı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Ömer Çelik Özgür Özel Haydar Akar Donald Trump Devlet Bahçeli
Magazin Madonna Ezgi Mola Timur Selçuk Hazar Ergüçlü
Spor Ozan Tufan Cenk Tosun Deniz Türüç Şenol Güneş Dorukhan Toköz
Daha Fazla Kaza Milli Çocuk Sigara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gaziantep'teki uyuşturucu operasyonunda 35 şüpheli gözaltına alındı - Gaziantep
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.11.2020 17:04:32. #1.14#
title