Gaziantep'teki uyuşturucu operasyonunda 27 tutuklama - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gaziantep'teki uyuşturucu operasyonunda 27 tutuklama

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Gaziantep'teki uyuşturucu operasyonunda 27 tutuklama

GAZİANTEP'te, polis ekiplerince son 1 haftada düzenlenen uyuşturucu baskınlarında gözaltına alınan 393 şüpheliden 27'si tutuklandı.

GAZİANTEP'te, polis ekiplerince son 1 haftada düzenlenen uyuşturucu baskınlarında gözaltına alınan 393 şüpheliden 27'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelileri yakalamak için operasyon düzenledi. Son 1 haftada farklı adreslere yapılan baskınlarda 393 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda 31 kilo 716 gram esrar, 82 gram eroin, 9 kilo 92 gram metamfetamin, 113 fram bonsai, 207 uyuşturucu hap, 8 hassas terazi ile 2 tabanca ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 366'sı tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı, 27'si ise 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan tutuklandı.


Gaziantep'teki uyuşturucu operasyonunda 27 tutuklama

Gaziantep'teki uyuşturucu operasyonunda 27 tutuklama

Gaziantep'teki uyuşturucu operasyonunda 27 tutuklama

Uludağ eteklerinde korku dolu anlar! Ormana çağırdığı husumetlisine kurşun yağdırdı

Uludağ eteklerinde korku dolu anlar! Ormana çağırdığı husumetlisine kurşun yağdırdı

 Polisi şehit eden 16 yaşındaki alkollü sürücünün ifadesi ortaya çıktı: Cezayı peşimden yazarlar diyerek kaçtım

Polisi şehit eden 16 yaşındaki alkollü sürücünün ifadesi ortaya çıktı: Cezayı peşimden yazarlar diyerek kaçtım

 Trafikte 'Dur ihtarına' uymayan 16 yaşındaki çocuğun çarptığı polis memuru şehit düştü

Trafikte "Dur ihtarına" uymayan 16 yaşındaki çocuğun çarptığı polis memuru şehit düştü

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title