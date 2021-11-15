Gaziantep'teki uyuşturucu operasyonunda 17 tutuklama - Haberler
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Gaziantep'teki uyuşturucu operasyonunda 17 tutuklama

Demirören Haber Ajansı / Hasan Kırmızıtaş - Haberler | Güncel
Gaziantep'teki uyuşturucu operasyonunda 17 tutuklama

GAZİANTEP'te, polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik son 1 haftada düzenlediği operasyonlarda gözaltına alınan 367 şüpheliden 17'si, tutuklandı.

GAZİANTEP'te, polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik son 1 haftada düzenlediği operasyonlarda gözaltına alınan 367 şüpheliden 17'si, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, çeşitli semtlerde son 1 haftada uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen kişilere yönelik çok sayıda operasyon gerçekleştirdi. Özel harekat ekiplerinin de katıldığı baskınlarda 367 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda 1 kilo 154 gram metamfetamin, 936 gram eroin, 261 gram esrar, 113 gram bonzai, 217 uyuşturucu hap, 4 hassas terazi ile 3 tabanca ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 350 şüpheli, tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı, 17 şüpheli ise 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Gaziantep'teki uyuşturucu operasyonunda 17 tutuklama

Demirören Haber Ajansı / Hasan Kırmızıtaş - Son Dakika Haberleri

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