Gaziantep'teki uyuşturucu operasyonunda 15 şüpheli yakalandı

13.01.2020 16:26 | Son Güncelleme: 13.01.2020 16:26

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 15 zanlı gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte bazı adreslerde uyuşturucu madde satışı yapıldığını tespit etti.

Takibe alınan adreslere farklı tarihlerde düzenlenen operasyonlarda 15 zanlı "uyuşturucu madde kullanmak ve satmak" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA