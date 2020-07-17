Gaziantep'teki uyuşturucu operasyonuna 7 tutuklama
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Gaziantep'teki uyuşturucu operasyonuna 7 tutuklama

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 19 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Gaziantep'teki uyuşturucu operasyonuna 7 tutuklama
17.07.2020 18:23 | Son Güncelleme: 17.07.2020 18:26

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 19 şüpheliden 7'si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Nurdağı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin 15 Temmuz Çarşamba günü 27 adrese eş zamanlı düzenlediği operasyon sonucu gözaltına alınan 2'si kadın 19 kişi, jandarmadaki ifadelerinin ardından Nurdağı Adliyesine çıkarıldı.

Geniş güvenlik tedbirleri altında Adliye'ye getirilen 2'si kadın 19 kişiden 1'i kadın 7 kişi "uyuşturucu kullanmak ve satmak" suçundan tutuklandı. Diğer zanlılar, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

15 Temmuz'da düzenlenen operasyonda, 19 kişiyi gözaltına alınmış, zanlıların adreslerinde yapılan aramada ise 2 tabanca, 2 av tüfeği, 120 gram sentetik uyuşturucu, 250 gram esrar, 10 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirilmişti.

Kaynak: AA

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