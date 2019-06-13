Gaziantep'teki uyuşturucu operasyonu

Gaziantep'te uyuşturucuyu sakladığı yeri duvar kağıdıyla gizleyen şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu imalatı ve satışı yaptığı iddiasıyla Alaybey Mahallesi'ndeki iş yerine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan M.A'nın, emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, dün, uyuşturucu imalatı ve satışı yaptığı belirlenen M.A'yı, Alaybey Mahallesi'ndeki iş yerine düzenlenen operasyonda gözaltına almıştı.

Şüphelinin adresinde yapılan aramada iş yerinin duvarında oluşturulmuş ve üzeri duvar kağıdıyla kapatılmış bölümde 77 paket halinde 14 kilogram toz esrar, 6 bin uyuşturucu hap, 1 hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 2 bin 520 lira ele geçirilmişti.

Kaynak: AA