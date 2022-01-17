GAZİANTEP'TEKİ UYUŞTURUCU OPERASYONLARINDA 39 TUTUKLAMA - Haberler
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GAZİANTEP'TEKİ UYUŞTURUCU OPERASYONLARINDA 39 TUTUKLAMA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

GAZİANTEP'te, polis ekiplerince son 1 hafta içinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarda gözaltına alınan 389 şüpheliden 39'u, mahkemece tutuklandı.

GAZİANTEP'te, polis ekiplerince son 1 hafta içinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarda gözaltına alınan 389 şüpheliden 39'u, mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, son 1 haftada uyuşturucu ticareti ile kullanımının engellenmesine yönelik çok sayıda operasyon düzenledi. Özel harekat ekiplerinin de desteğiyle kentin çeşitli semtlerindeki operasyonlarda 389 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda; 3 kilo 59 gram bonzai, 1 kilo 196 gram esrar, 359 gram metamfetamin, 131 gram eroin, 106 uyuşturucu hap, 5 hassas terazi ile 1 tabanca ele geçirildi. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 39'u, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 350'si ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

GAZİANTEP'TEKİ UYUŞTURUCU OPERASYONLARINDA 39 TUTUKLAMA

GAZİANTEP'TEKİ UYUŞTURUCU OPERASYONLARINDA 39 TUTUKLAMA

GAZİANTEP'TEKİ UYUŞTURUCU OPERASYONLARINDA 39 TUTUKLAMA

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Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Narkotik, Polis, Güncel, Haber

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