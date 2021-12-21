Gaziantep'teki uyuşturucu operasyonlarında 35 tutuklama

GAZİANTEP'te, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik polis ekipleri tarafından son 1 haftada düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 384 şüpheliden 35'i, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, son 1 hafta içinde kent genelinde uyuşturucu ticaretinin ve kullanımının önlenmesine yönelik çok sayıda operasyon düzenledi. Özel harekat ekiplerinin de katıldığı operasyonlarda, şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda; 2 kilo 713 gram bonzai, 1 kilo 492 gram metamfetamin, 894 gram esrar, 76 gram eroin, 75 uyuşturucu hap, 4 hassas terazi ile 3 tabanca ele geçirildi. Uyuşturucu ve silaha el koyan ekipler, operasyonlarda 384 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 349'u, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, 35'i ise 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan tutuklandı.