GAZİANTEP'TEKİ UYUŞTURUCU OPERASYONLARINDA 20 TUTUKLAMA
GAZİANTEP'te, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 269 şüpheliden 20'si, mahkemece tutuklandı.
GAZİANTEP'te, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 269 şüpheliden 20'si, mahkemece tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, son 1 haftada, uyuşturucu ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik çok sayıda operasyon düzenledi. Özel harekat ekiplerinin de desteğiyle belirlenen adreslere yapılan baskınlarda, 269 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda; 13 kilo 711 gram metamfetamin, 2 kilo 215 gram esrar, 191 gram bonzai, 33 gram eroin, 265 uyuşturucu hap, 9 hassas terazi, 3 tabanca ve 3 tüfek ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 20'si, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 249'u da tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.