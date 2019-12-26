Gaziantep'teki uyuşturucu operasyonlarında 20 tutuklama
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Gaziantep'teki uyuşturucu operasyonlarında 20 tutuklama

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 39 zanlıdan 20'si tutuklandı.

26.12.2019 09:18 | Son Güncelleme: 26.12.2019 09:52
Gaziantep'teki uyuşturucu operasyonlarında 20 tutuklama

'te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 39 zanlıdan 20'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ekipleri Vatan, Hacıbaba, Güzelvadi, Mithatpaşa, Hoşgör mahalleleri ile İslahiye ve Nizip ilçelerinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında operasyonlar düzenledi.

Operasyonlarda 447 kilogram esrar, 1 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu, 400 gram eroin, 16 bin 200 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Çalışma kapsamında gözaltına alınan 39 şüpheliden 20'si tutuklandı. 12 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, diğer 7 zanlının ise sorgusu sürüyor.

Kaynak: AA
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