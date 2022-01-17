Gaziantep'teki uyuşturucu operasyonlarına 39 tutuklama - Haberler
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Gaziantep'teki uyuşturucu operasyonlarına 39 tutuklama

Gaziantep'teki uyuşturucu operasyonlarına 39 tutuklama
AA / Adsız Günebakan - Haberler | Güncel

Gaziantep'te 1 haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 39 şüpheli tutuklandı.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te 1 haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 39 şüpheli tutuklandı.

Emniyetten yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin uyuşturucuyla mücadelesi sürüyor.

Bu kapsamda 10-16 Ocak tarihlerinde düzenlenen operasyonlarda, 3 kilo 418 gram sentetik uyuşturucu, 1 kilo 196 esrar, 131 gram eroin, 106 uyuşturucu hap, 5 hassas terazi ve 1 tabanca ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 39 zanlı tutuklandı.

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AA / Adsız Günebakan - Son Dakika Haberleri

Uyuşturucu, Gaziantep, Narkotik, Güncel, Haber

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