Gaziantep'teki Uyuşturucu Operasyonları

Gaziantep'te mart ayında gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 161 zanlıdan 114'ünün tutuklandığı bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu üreten, sevk eden ve satan kişilere yönelik geçen ay 107 operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 161 şüphelinin, ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 9 kilo 122 gram esrar, 134 kilo 434 gram eroin, 15 kilo 87 gram metamfetamin, 29 bin 579 uyuşturucu hap, 344 gram bonzai, 53 gram kenevir tohumu, 30 kenevir bitkisi ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 114'ü tutuklandı, 47'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, emniyetin paylaştığı fotoğraflarda, zanlıların uyuşturucu maddeleri cep telefonu şarj cihazlarının içine gizlediği görülüyor.